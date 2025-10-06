Jaqueline Cristian rămâne jucătoarea din România cel mai bine clasată. Sorana Cîrstea a urcat şase locuri

Anca Todoni a coborât un loc şi este pe 120, cu 646 puncte, în timp ce Irina Begu a coborât opt locuri şi este pe 121, cu 644 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.010 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 8..553 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.263 puncte.

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, învingătoare la Beijing Open, cu 5.989 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.698 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 53, în urcare trei locuri, cu 1.514 puncte.