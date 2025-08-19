Jaqueline Cristian rămâne jucătoarea din România cel mai bine clasată. Urcare de 26 de locuri pentru Sorana Cîrstea

Irina Begu este şi ea în top 100, pe poziţia 90 (819 puncte), după o coborâre de trei locuri.

Sorana Cîrstea a înregistrat o urcare spectaculoasă de 26 de locuri şi a ajuns pe 112, cu 660 de puncte.

După o urcare de două locuri, Anca Todoni a ajuns pe 113, tot cu 660 de puncte.

Arina Sabalenka din Belarus este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek, câştigătoare la Cincinnati, a urcat de pe 3 pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Jessica Pegula – 4.903 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.733 puncte).

Cea mai mare urcare a fost înregistrată de sportiva franceză Varvara Gracheva, care a urcat 20 de locuri şi este pe 83, cu 861 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 54, în menţinere, cu 1494 puncte. Imediat după ea, pe locul 56, este Monica Niculescu, în urcare un loc, cu 1464 de puncte.