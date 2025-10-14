Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au calificat în sferturi la dublu, la Japan Open

Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-au calificat, marţi, în sferturile probei de dublu, de la Japan Open, notează news.ro.

Jaqueline Cristian face pereche cu Olga Danilovic, din Serbia, iar cele două au trecut în runda inaugurală de echipa Nao Hibino/Katarzyna Piter (Japonia/Polonia), scor 6-3, 6-4.

Gabriela Ruse şi americanca Ashlyn Krueger au beneficiat de abandonul perechii Anna Blinkova/Elisabetta Cocciaretto, după primul set câştigat cu scorul de 6-1.

La Japan Open, Jaqueline Cristian este calificată în optimi şi în proba de simplu.

Accederea în sferturi la Japan Open este recompensată cu 2.540 de dolari şi 54 de puncte WTA.