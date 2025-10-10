Jasmine Paolini a eliminat-o pe Iga Swiatek în sferturi la Wuhan

Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini (8 WTA), favorită n.7, s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China).

Următoarea adversară este Coco Gauff

Competiția este dotată cu premii de 3.654.963 de dolari, iar sportiva peninsulară a învins-o neașteptat de ușor, în două seturi, 6-1, 6-2, în sferturile de finală, pe poloneza Iga Swiatek (2 WTA), favorită nr. 2.

Paolini s-a impus după doar o oră și 6 minute de joc fără a izbuti vreun as și făcând o singură dublă greșeală, poloneza având doi ași și comițând tot atâtea duble greșeli.

Italianca bifează astfel prima victorie în cele 7 partide directe cu poloneza, ultima oară cele două confruntându-se în august, la Cincinnati (SUA), când Swiatek s-a impus în finala turneului cu 7-5, 6-4.

În semifinale, Paolini o va înfrunta pe jucătoarea americană Coco Gauff (3 WTA), favorită nr. 3.

Rezultate complete din sferturile de finală: Arina Sabalenka (Belarus, cs 1) – Elena Rîbakina (Kazahstan, cs 8) 6-3, 6-3, Jessica Pegula (SUA, cs 6) – Katerina Siniakova (Cehia) 2-6, 6-0, 6-3, Coco Gauff (SUA, cs 3) – Laura Siegemund (Germania) 6-3, 6-0 și Jasmine Paolini (Italia, cs 7) – Iga Swiatek (Polonia, cs 2) 6-1, 6-2.