Jay Vine a câștigat etapa a 6-a a Turului Spaniei

Ciclistul australian Jay Vine (UAE Team Emirates) a câștigat joi, în solitar, etapa a 6-a a Turului Spaniei, care a avut loc pe distanța de 170,3 km, între localitățile Olot și Pal Andorra, etapă la finele căreia norvegianul Torstein Traen (Bahrain Victorious) a preluat conducerea în clasamentul general.

Traen e lider la general

Vine a fost cronometrat în 4 h 12 min 36 sec, fiind urmat de Traen (+54 sec) și de italianul Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team, +1 min 52 sec).

În ierarhia generală, Traen e acum lider, urmat de francezul Bruno Armirail (AG2R La Mondiale, +31 sec) și de Fortunato (+1 min 01 sec).

Vineri, etapa a 7-a este programată pe distanța de 188 km, între Andorra la Vella și Cerler.