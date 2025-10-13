Jean Alesi va scoate la licitaţie monopostul său Ferrari din 1992

Fostul pilot Jean Alesi va scoate la licitaţie una dintre maşinile sale de Formula 1 Ferrari din 1992, o piesă unică estimată la câteva milioane de euro, a anunţat, luni, pentru AFP casa de licitaţii Artcurial, care se pregăteşte, de asemenea, să scoată la vânzare o colecţie excepţională de maşini sport Renault.

Monopostul roşu, în stare perfectă de funcţionare, cu motorul său V12 de 750 cai putere, i-a fost oferit pilotului din Avignon de către Scuderia la sfârşitul sezonului 1992, când acesta a ocupat locul şapte în Campionatul Mondial câştigat de britanicul Nigel Mansell (Williams-Renault).

De atunci, maşina trona în sala de sport a vilei fostului pilot.

„La ultimul Grand Prix de la Monza, am avut bucuria să mă urc din nou la volanul maşinii mele de Formula 1 Ferrari din 1995, echipată şi ea cu un motor V12 cu un sunet atât de caracteristic”, explică Jean Alesi. „Când am ajuns acasă, văzând maşina mea F92A din 1992 expusă în sala mea de sport, m-am convins că locul ei era pe circuit. Aşa că am decis să o pun în vânzare, pentru ca un pasionat să-i redea viaţa şi să facă din nou să răsune legendarul motor V12! Ea va fi înlocuită la mine acasă de prima maşină Tyrrell Formula 1 din cariera mea, pe care încă am norocul să o deţin”.

Jean Alesi, în vârstă de 61 de ani, a participat la 184 de Grand Prix-uri, câştigând cel din Canada în 1995 sub culorile Scuderia, pentru care a pilotat timp de cinci sezoane (1991-1995). Fostul pilot este astăzi preşedintele Circuitului Paul-Ricard.

„Maşina este estimată între trei şi patru milioane de euro, iar piaţa va decide preţul său”, subliniază Matthieu Lamoure, preşedintele Artcurial Motorcars. „Ceea ce face această maşină cu adevărat unică este provenienţa sa: provine direct de la pilotul de uzină, cu siguranţă cel mai popular al generaţiei sale, cu un stil de conducere spectaculos, căruia Scuderia i-a oferit-o la sfârşitul sezonului 1992. Este extrem de rar ca un pilot atât de emblematic să-şi pună în vânzare propria maşină de Formula 1. În general, aceste maşini aparţin în continuare echipelor sau colecţionarilor privaţi”, a adăugat Lamoure.

Licitaţia, în cadrul căreia vor fi scoase la vânzare 65 de maşini de prestigiu, va avea loc pe 27 ianuarie la Hotelul Peninsula din Paris.

Vânzările de Formula 1 pe piaţă sunt rare: în general, se vând una sau două pe an, chiar dacă anul acesta este o excepţie: Bernie Ecclestone, fostul „trezorier al F1”, şi-a vândut acum câteva luni prestigioasa colecţie privată de 69 de maşini F1 vechi.

Toate au fost cumpărate de miliardarul austriac Mark Mateschitz, moştenitorul mărcii Red Bull. În plus, mai multe monoposturi vor fi scoase la licitaţie de Artcurial Motorcars în decembrie.