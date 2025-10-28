Jean Vlădoiu, devastat după umilința cu Rapid: „Ne e rușine! Dar avem soluția pentru salvare”

Unirea Slobozia a suferit o înfrângere usturătoare pe teren propriu în fața Rapidului, scor 1-4, într-un meci care a încheiat etapa a 14-a din Liga 1. Chiar dacă rezultatul a fost unul categoric, antrenorul Unirii, Jean Vlădoiu, nu și-a criticat elevii, ba dimpotrivă, a transmis un mesaj de încurajare și încredere în potențialul echipei sale.

Cu toate acestea, tehnicianul a ținut să întărească ideea că obiectivul principal al Unirii Slobozia rămâne menținerea în Superliga, considerând lotul actual unul valoros și capabil să atingă acest țel.

„Rapid a predat o lecţie. Învăţăm din greşeli. E o echipă foarte bună care se va bate la titlu. Ne-a dat de gândit, sperăm ca până la meciul cu FC Argeş să ne revenim. Sper că ne-am învăţat lecţia. Eu cred ca avem un lot valoros, obiectivul nostru e să rămânem în prima ligă. Eu cred că suntem pe drumul cel bun. Ne este ruşine că am primit 3 goluri în prima repriză”, a declarat tehicianul celor de la Unirea la finalul partidei.