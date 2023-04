Jean Vlădoiu nu a mai rezistat și a vorbit despre Haosul de la FC Argeș: ”L-au adus pe Messi al antrenorilor!”

Jean Vlădoiu, fost oficial la FC Argel, a vorbit despre situați de la echipă.

Clubul traversează momente dificile și a ajuns la retrogradare.

Vlădoiu a vorbit despre deciziile care s-au luat la echipă în ultimul timp.

”Dumnezeu le arată că au greșit față de noi! De când sunt în fotbal n-am fost șomer timp de șase luni. Și-au bătut joc de munca mea și a lui Andrei Prepeliță, un copil extraordinar. Am luat echipa de pe ultimul loc și am realizat lucruri senzaționale, dar mi-a fost schimbat antrenorul. Am fost șocat! Exceptându-l pe primarul Gentea, nimeni nu a apreciat ce am făcut acolo.

Am plecat cu un trening de la FC Argeș, dar n-au vrut să-l ia înapoi. L-au adus pe Messi al antrenorilor (n.n. Marius Croitoru) și echipa a ajuns să facă cantonamentul la Pitești. Ați mai pomenit așa ceva? Au făcut greșeli foarte multe! Pe vremea noastră, îi țineam câte zece zile o dată la șase luni și mergeam în Austria. Ei acum au fost într-o vacanță continuă și au ajuns să se vaite de rezultate”, a tunat Jean Vlădoiu, pentru ProSport.