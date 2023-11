Jefte Betancor a spus motivul pentru care a plecat de la CFR Cluj: „Am făcut o mare greșeală”

Atacantul spaniol Jefte Betancor și echipa CFR Cluj au ajuns la un acord privind rezilierea contractului, iar jucătorul a spus cum s-a ajuns aici.

„Nu jucam cât îmi doream”, este nemulțumirea lui Jefte Betancor, după despărțirea de CFR Cluj

Jefte Betancor a ajuns prima dată în România în septembrie 2020, când a semnat cu FC Voluntari. După un sezon, în care a marcat 8 goluri în 29 de meciuri, a plecat la Farul.

A rezistat la echipa manageriată de Gheorghe Hagi un an competițional, fiind transferat de CFR Cluj. A înscris doar de două ori în 21 de partide, după care a ajuns, sub formă de împrumut, la echipa ciprioti Patos.

Din cauza unor probleme probleme de legislație, a evoluat în 8 meciuri, iar la sfârșitul lunii iunie a revenit în Gruia. A înscris un singur gol în 13 partide, când CFR Cluj a învins rivala “U” Cluj-Napoca cu 4-3. Jefte a marcat golul victoriei, în minutul 82.

Pe 9 noiembrie, antrenorul Andrea Mandorlini dezvăluia că jucătorul nu mai face parte din echipă, deoarece a ales să plece.

„Eu am decis să încheiem contractul. Am vrut să mă lase să plec, pentru că eram nefericit. E bine pentru ambele părți. Eu nu jucam foarte mult și nu eram fericit.

După meciul cu Farul am vorbit și am spus că e imposibil să mai rămân așa, pentru că eram schimbat de fiecare dată. De la meciul cu Adana, când am și marcat, eu jucasem doar două meciuri ca titular și am fost schimbat de fiecare dată.

Am văzut că a spus (n.r. – Andrea Mandorlini) că am jucat în fiecare meci. Este adevărat dar, jucam câte 20 de minute. Respect deciziile antrenorului, dar am vorbit cu clubul că e mai bine să terminăm contractul pentru că nu jucam cât îmi doream”, a spus Jefte.

„Am făcut o mare greșeală”, a recunoscut Jefte Betancor, referindu-se la faptul că la pauza meciului cu Farul a plecat de la stadion

Atacantul a fost eroul unui incident neplăcut, plecând de la stadion la pauza meciului cu Farul, din etapa a 14-a, câștigat de CFR Cluj cu 3-1, după ce a fost înlocuit cu Luka Juricic.

„În primul rând, a fost o greșeală și am fost primul care a recunoscut, când am vorbit cu antrenorul și cu președintele. Le-am spus că e greșeala mea, dar am fost foarte supărat. Am făcut o mare greșeală.

Antrenorul mi-a spus că nu înțelege și că nu pot face asta echipei. Am spus că știu, dar sunt om fac și fac greșeli în viață. Am fost supărat. Greșeala mea este că am plecat, dar aveam multă tensiune acumulată.

După meciul cu Farul, mi-am cerut scuze că am plecat, dar i-am spus că nu înțeleg de ce m-a schimbat tot timpul.

Mi-a spus că a decis așa pentru că își dorea mai multă forță în atac. Eu nu am nimic cu el. Îl respect, ar îmi doresc să joc mai mult”, a mai precizat atacantiul, potrivit ProSport.

Jefte Betancor a decis să nu mai joace în acest an. „Mă întorc în Spania. Vreau să stau cu familia, cu soția mea și să îmi liniștesc mintea. Iar în ianuarie sper să îmi găsesc o echipă unde să marchez multe goluri. O să dau totul ca să marchez și să joc. În fotbal, când nu ești bine mental, lucrurile nu merg bine”, a încheiat el.