Jelena Ostapenko, fără glas după ce a învins-o pe Simona Halep în semifinale: „Vocea mea e puțin căzută”

Simona Halep (23 WTA) a fost eliminată în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Dubai.

Jucătoarea din România a pierdut în fața letonei Jelena Ostapenko (21 WTA), scor 2-6, 7-6 (0), 6-0. Meciul a avut o durată de o oră și 36 de minute.

La finalul meciului, Jelena Ostapenko a vorbit despre prestația avută în fața Simonei Halep, dar și ce dificultăți a întâmpinat de-a lungul semifinalei. De asemenea, a precizat și cum a reușit să revină după ce a pierdut primul set și să le câștige pe următoarele două (primul la tiebreak, iar al doilea la 0).

„Vă mulțumesc, sunteți minunați. Vocea mea e puțin căzută. Știam că va fi un meci greu. Am luptat foarte bine și am reușit să păstrez nivelul.

Am jucat cu o campioană de Grand Slam în fiecare rundă, cred că am avut mentalitatea bună în acest meci. Am luptat și am câștigat meciul. S-a schimbat modul în care am luptat până la ultimul punct”, a declarat sportiva din Letonia, la interviul pe teren.