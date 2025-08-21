Jeremie Frimpong, fundaşul lui Liverpool, s-a accidentat şi va lipsi cel puţin trei săptămâni

Jeremie Frimpong, fundaşul dreapta de la clubul englez FC Liverpool, va lipsi timp de cel puţin trei săptămâni după ce a suferit o accidentare la coapsă în prima etapă din Premier League.

Jeremie Frimpong (24 de ani) s-a accidentat vineri, în partida câştigată de FC Liverpool, pe teren propriu, cu Bournemouth (scor 4-2). Frimpong a fost înlocuit după o oră de joc. „Cred că am fost criticat pentru că l-am înlocuit, nu-i aşa? Am spus deja imediat după meci că nu are nicio legătură cu prestaţia sa, iar staff-ul medical a considerat că are o problemă la coapsă”, a declarat antrenorul Arne Slot.

Conform previziunilor medicilor, fundaşul dreapta nu va reveni în acţiune decât după următoarea pauză internaţională, care se încheie pe 9 septembrie.

Jeremie Frimpong a fost transferat de FC Liverpool în această vară, de la Bayer Leverkusen, pentru suma de 40 de milioane de euro.