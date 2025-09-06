Jesse Marsch a dezvăluit că victoria Canadei împotriva României este „cea mai mare victorie obținută în Europa”

Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a salutat triumful categoric obținut pe Arena Națională, descriind succesul cu 3-0 în fața României drept „cea mai mare victorie a fotbalului canadian în Europa”. Antrenorul a subliniat importanța rezultatului menționând că este „prima victorie în deplasare contra unei echipe europene din 2009” și a felicitat evoluția constantă a jucătorilor săi.

Marsch a remarcat startul excelent de partidă, cu două goluri marcate rapid de Jonathan David (11’) și Ali Ahmed (22’), dar și prestanța portarului Max Crepeau, care a fost decisiv în repriza a doua. Tehnicianul a evidențiat disciplina tactică și dinamismul echipei, punctând că schimbările efectuate au contribuit la controlul jocului de la un capăt la altul.

Deși Canada nu este încă privită ca o forță mondială, Marsch crede că atleticismul și energia lotului pot produce surprize la Cupa Mondială din 2026, unde nord-americanii sunt gazde. „Am respectat cu adevărat România azi, știam că ne pot pune probleme. Fotbalul adevărat este în Europa și de aceea mulți jucători aspira să evolueze aici, la fel ca mine ca antrenor”, a punctat americanul.

„Cred că este prima victorie pe care Canada o obține cu un adversar din Europa în deplasare din 2009 încoace. Și cred că este cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian. Deci, este o victorie specială pentru noi și încă un pas pe calea de a ne asigura că vom fi o echipă cu adevărat bună vara viitoare. Dar mai avem mult de lucru pentru a fi echipa care ne dorim să fim la Cupa Mondială”, a spus Marsch în conferința de presă de la finalul partidei, potrivit Agerpres.