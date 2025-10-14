Jessica Bouzas, adversara româncei Jaqueline Cristian în optimi la Osaka (WTA)

Jucătoarea spaniolă de tenis Jessica Bouzas Maneiro o va înfrunta pe românca Jaqueline Cristian în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a dispus, marţi, de Katie Volynets cu 6-2, 6-4, potrivit Agerpres.

Bouzas (23 ani, 40 WTA), a opta favorită, a avut nevoie de o oră şi 21 de minute pentru a obţine victoria în faţa americancei.

Iberica s-a impus în singura sa confruntare cu Jaqueline Cristian, luna trecută, în primul tur la Beijing, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) a învins-o marţi pe italianca Elisabetta Cocciaretto, cu 6-2, 7-6 (7/4).

În alt meci jucat marţi în primul tur la Osaka, elveţianca Viktorija Golubic a trecut de canadianca de origine română Bianca Andreescu în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-4.