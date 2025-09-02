Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 02 septembrie 2025, ora 21:53,
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open
Pegula s-a impus, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute.
În semifinale, Pegula va evolua cu învingătoarea meciului dintre principala favorită, belarusa Arina Sabalenka, şi Marketa Vondrousova, din Cehia, locul 60 WTA.