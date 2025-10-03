Jessica Pegula este ultima semifinalistă la Beijing

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, numărul 7 mondial, a acces în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii de 8.963.700 dolari, după ce a trecut de compatrioata sa Emma Navarro, numărul 17 mondial. în trei seturi, 6-7 (2), 6-2, 6-1.

Cealaltă semifinală le opune pe americancele Coco Gauff și Amanda Anisimova

Jessica Pegula este favorită numărul 5 la acest turneu, în timp ce Emma Navarro a fost cap de serie numărul 16.

Pegula, semifinalistă la ultimul US Open, o va întâlni în semifinale pe cehoaica Linda Noskova, numărul 27 mondial, care a învins-o vineri pe britanica Sonay Kartal (81 WTA), cu 6-3, 6-4.

Noskova vizează a doua sa finală din acest an, după cea de la Praga. Cehoaica are un singur titlu cucerit, anul trecut la Monterrey, în patru finale jucate.

Cealaltă semifinală de la China Open le va opune pe americancele Coco Gauff (3 WTA) și Amanda Anisimova (4 WTA).