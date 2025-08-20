JO Cortina 2026: Jannik Sinner poate fi ultimul purtător al torţei

Jannik Sinner se află pe lista scurtă pentru a fi ultimul purtător al torţei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, potrivit Corriere della Sera.

În septembrie 2024, când a devenit ambasador al Programului de Voluntariat pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, Jannik Sinner a mărturisit că ar fi încântat de ideea de a purta flacăra olimpică. „Mi-ar plăcea, dar acestea sunt întrebări la care nu putem răspunde încă. Aş vrea să fac parte din Jocuri într-un fel: sportul mi-a oferit cu adevărat atât de mult, iar doza de adrenalină pe care mi-a dat-o schiul, încă nu am găsit-o nicăieri altundeva”, a spus Sinner atunci.

Ziarul italian Corriere della Sera a dezvăluit că Sinner se numără printre „cei mai credibili candidaţi” pentru a aprinde flacăra olimpică la ceremonia de deschidere care va avea loc pe stadionul milanez San Siro, în data de 6 februarie. Evenimentul va avea loc la cinci zile după finala Australian Open, un turneu major pe care italianul l-a câştigat în 2024 şi 2025.

Jannik Sinner (24 de ani) este numărul 1 mondial şi câştigător a patru titluri de Grand Slam, inclusiv Australian Open şi Wimbledon, ultimul cucerit tot anul acesta. El nu a concurat niciodată la Jocurile Olimpice, dar şi-a început cariera sportivă practicând schiul alpin, sport în care a excelat în tinereţe, înainte de a se orienta spre tenis.