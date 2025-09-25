Joachim Low critică propunerea de extindere a Cupei Mondiale la 64 de echipe

Joachim Loew, selecționerul care a condus Germania la câștigarea titlului mondial în 2014, a criticat propunerea de extinderea a Cupei Mondiale de fotbal la 64 de echipe în 2030, informează DPA.

‘Cred că este complet exagerat’, a declarat Loew, miercuri seară, cu ocazia meciului dintre SC Freiburg și FC Basel din Europa League.

‘Privesc acest lucru foarte critic din perspectiva unui antrenor, deoarece sănătatea și calitatea jucătorilor sunt întotdeauna pe primul loc’, a adăugat el.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a întâlnit marți seara, la New York, cu președintele Confederației sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, pentru a discuta despre extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe în 2030.

Președinții Federațiilor din Argentina și Uruguay, precum și președinți Paraguayului, Santiago Pena, și Uruguayului, Yamandu Orsi, au fost de asemenea prezenți la reuniune.

A fost pentru prima dată când liderii CONMEBOL i-au prezentată direct lui Infantino această propunere, care a fost lansată în premieră în luna martie, de către un delegat din Uruguay, în timpul unei reuniuni online a Consiliului FIFA. Ziarul La Nacion a precizat că Infantino a fost cel care a organizat această întâlnire și că susține planul oficialilor din America de Sud.

FIFA a mărit deja, de la 32 la 48, numărul participantelor la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada, iar Joachim Loew se teme de o nouă scădere a calității jocului.

‘Patruzeci și opt de echipe reprezintă deja o pierdere de calitate per total, fără a vrea să jignesc echipele mai mici. Dar o Cupă Mondială sau un Campionat European prosperă și pe baza unor jocuri de înaltă clasă. Asta este ceea ce oamenii vor să vadă’, a mai spus tehnicianul german.