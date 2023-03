Joao Felix, mesaj subtil pentru Diego Simeone după transferul la Chelsea: ”Mă simt liber”

Joao Felix joacă pentru Chelsea, fiind împrumutat de la Atletico până la finalul sezonului.

Fotbalistul portughez a declarat că îi place să joace alături de londonezi datorită stilului de joc ofensiv al echipei.

Joax Felix a subliniat că această schimbare era necesară și a precizat că viitorul este incert, deoarece Chelsea nu are opțiune de transfer definitiv pentru jucător.

”Aici e un fotbal diferit, campionatul este diferit. Echipele din Premier League joacă altfel decât cele din La Liga. Chelsea este o echipă căreia îi place să atace, îi place să aibă mingea și să domine jocurile.

Ăsta este stilul de joc care îmi place mie. Mă simt liber aici, îmi place foarte mult”, a declarat Joao Felix, potrivit As.com.

”Cred că aveam nevoie să plec de la Atletico Madrid. Am luat decizia asta pentru că am considerat că este cea mai bună atât pentru mine, cât și pentru cei de la Atletico Madrid. Cred că a fost momentul potrivit să încerc ceva nou.

Eu mereu am dat tot ce am mai bun, dar este adevărat că în unele momente nu mi-a ieșit. Am încercat să schimb ambientul să văd dacă lucrurile vor merge diferit. Cred că această perioadă de împrumut este importantă pentru mine și sunt fericit să fiu aici”, a spus Joao Felix.

”Dacă eu vreau să rămân sau nu… Nimeni nu știe ce va fi în viitor. Eu mă concentrez doar pe ce urmează. După, nu știu ce va fi. Sunt aici, la un club atât de mare, e incredibil. Toți de aici sunt profesioniști, sunt fericit că sunt aici”, a transmis Joao Felix.