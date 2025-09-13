“Joci la Cluj cu cimitirul elefanților, sau mai bine spus cu FC Eunucii și te aperi cu tot ce ai pe bancă”. Reacție virulentă după egalul Rapidului de la Cluj

Universitatea Cluj – Rapid 0-0 a deschis etapa a noua a Superligii României. Giuleștenii au ratat șansa de a urca pe primul loc, chiar și pentru o zi. Marian Iancu a reacționat din nou, în stilul consacrat, sancționând jocul echipei favorite.

Marian Iancu a catalogat U Cluj ca fiind cimitirul elefanților

“Rapid câștigă meritat un punct. Nu a pierdut două. Atât a putut, atât a făcut. La ce lot are?! Gîlca a croșetat echipa de la început până la final. Așa arată o echipă care vrea să câștige campionatul? Sau Cupa Sau să meargă în Europa?

Doamne ferește. Joci la Cluj cu “cimitirul elefanților”, sau mai bine spus cu FC Eunucii și te aperi cu tot ce ai pe bancă. Asta e! O echipă mică, ne spune Șucu și nu face nimic să o facă mare. Vorbim mâine. Se putea și mai rău”, a scris Iancu pe facebook.

El l-a lăudat apoi pe Gîlcă pentru faptul că cere întăriri la echipă. “BRAVOOO DOMNULE GÎLCA ! A cerut la interviu, răspicat, mijlocaș ofensiv și atacant și nu numai atât, a zis ca o să-i ceară încontinuu până conducerea o să-i aducă ! Așa domnule ! Pune presiune pe ei pe m.ma lor ! “, a mai punctat fostul conducător de la Poli Timișoara.