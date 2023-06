Jocurile Europene: Mălina Călugăreanu: “Nu mă aşteptam la rezultatul acesta!”

Stelista Mălina Călugăreanu a cucerit, duminică seară, prima medalie a sa într-o competiţie importantă de seniori şi cea dintâi distincţie a scrimei româneşti la această ediţie a Jocurilor Europene: bronz la floretă feminin individual.

Sub privirile din tribună ale Laurei Badea – singura campioană olimpică la individual a României – Mălina a cedat dramatic în semifinale, scor 13-14 la tuşa de aur, cu poloneza Julia Walczyk-Klimaszyk, iar la câteva ore după festivitatea de premiere a făcut câteva declaraţii pentru contul oficial de Facebook al Clubului Steaua Bucureşti.

“A fost o zi plină. Sincer, nu mă aşteptam la rezultatul acesta după ce am avut o evoluţie foarte slabă la Europenele din Bulgaria, de acum 10 zile. Am făcut o scrimă de care m-am bucurat. A fost o zi cu multe emoţii şi cu oboseală fizică. Mentalul m-a ajutat mult. Nu am avut presiune şi s-a văzut asta în evolutia mea”, a spus sportiva în vârsă de 26 de ani.

În ceea ce priveşte viitorul, Mălina e decisă să obţină biletul pentru a doua sa participare la o ediţie a Jocurilor Olimpice, după cea de la Rio de Janeiro, din 2016: “ Mă gândesc mereu la Paris, iar rezultatul de la Jocurile Europene îmi dă mai multă încredere. Sunt hotărâtă să mă calific, indiferent de criteriu”.