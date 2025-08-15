Jordan Gele a plecat de la FCSB

Intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali, Jordan Gele e istorie pentru FCSB. Atacantul a plecat de la campioana României şi a semnat cu o echipă din străinătate.

Potrivit gsp.ro, atacantul va evolua în liga a doua din Qatar, la gruparea Al-Kharitiyath, un club ce se confruntă cu probleme legate de plăţi şi are o infrastructură ce lasă de dorit.

Jordan Gele a semnat cu FCSB la începutul anului trecut, după ce Gigi Becali a achitat suma de 300.000 de euro pentru a-l transfera de la Unirea Slobozia. Atacantul în vârstă de 32 de ani a bifat doar 12 apariţii în tricoul campioanei României, reuşind să îşi treacă în cont un singur gol.

De-a lungul carierei sale, francezul a mai fost legitimat la echipe precum FC Winterthur, FC Mullhouse, FC Nantes B, CSC Şelimbăr, FC Will 1900 şi FC Rapperswil-Jona.