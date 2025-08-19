Jordan Gele a plecat de la FCSB. Gigi Becali: „I-am mai dat eu bani să plece”

Gigi Becali a confirmat plecarea atacantului Jordan Gele de la FCSB, precizând că jucătorul a plecat liber de contract, după ce i-a plătit o sumă importantă pentru a se despărți de clubul campion. Atacantul francez de 32 de ani, transferat în iarnă de la Unirea Slobozia pentru 300.000 de euro, mai avea contract până în vara lui 2026.

Patronul FCSB a dezvăluit: „Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece.” Jordan Gele a ajuns la o înțelegere cu echipa Al-Kharitiyath, din liga a doua din Qatar, unde s-a alăturat deja la antrenamente, deși nu a fost încă prezentat oficial.

Plecarea sa reprezintă a patra în această vară pentru FCSB, după ce Marius Ștefănescu, Ovidiu Perianu, Alexandru Băluță și Andrei Gheorghiță au părăsit clubul fie definitiv, fie prin împrumut. Becali a menționat și un nou favorit în cadrul echipei, tânărul Mihai Toma, în vârstă de 18 ani, care a fost titular în derby-ul cu Rapid și în care patronul vede un mare potențial pentru viitorul fotbalului românesc.