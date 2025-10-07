Jordi Alba și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist

Ajuns la 36 de ani, Jordi Alba şi-a anunţat retragerea din activitate.

Crescut în academia Barcelonei, Jordi Alba a petrecut cea mai mare parte din cariera sa la clubul catalan, pentru care a bifat 27 de apariţii, reuşind să îşi treacă în cont 27 de goluri şi 99 de pase decisive.

În vara anului 2023, fundaşul stânga pleca de la Barca şi semna gratis cu Inter Miami, echipă unde evoluează foştii săi colegi, Leo Messi şi Luis Suarez. În tricoul trupei din MLS, spaniolul a marcat 14 goluri şi a oferit 28 de assist-uri în cele 95 de meciuri în care a fost utilizat.

Acum, Jordi Alba şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist profesionist printr-un videoclip postat pe reţelele sociale.

„A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea. Am decis să îmi închei cariera de fotbalist profesionist la finalul acestui sezon.

Am luat această decizie cu deplină convingere, pace şi bucurie. Mi-am făcut întotdeauna meseria cu pasiune, iar acum e momentul potrivit să încep un nou capitol în viaţă”, a spus Jordi Alba.

Pe langă Barcelona şi Inter Miami, Jordi Alba a mai evoluat la Valencia şi Gimnastic de Tarragona.

Fundaşul stânga a cucerit alături de Barcelona 6 titluri de campion al Spaniei, un trofeu UEFA Champions League, 5 cupe ale Spaniei şi 4 Supercupe.