Pilotul spaniol de MotoGP, Jorge Martin, a fost operat cu succes la clavicula dreaptă marţi, la Barcelona, a anunţat echipa sa, Aprilia, într-un comunicat.

Spaniolul a devenit campion mondial în 2024

„Perioada de recuperare va fi evaluată în următoarele zile, în funcţie de modul în care se va reface după operaţie”, a precizat echipa, adăugând că pilotul spaniol nu va participa la Marele Premiu al Indoneziei din 5 octombrie şi nu va fi înlocuit de un alt pilot.

Martin (27 ani) şi-a fracturat clavicula dreaptă sâmbătă, în cursa sprint a Marelui Premiu al Japoniei, după ce a lovit motocicleta coechipierului său Marco Bezzecchi încă din prima curbă.

Spaniolul, campion mondial în 2024, trăia deja un sezon de coşmar, perturbat de accidentări cauzate de diverse căzături, care l-au făcut să rateze zece Grand Prix-uri în 2025.