Jorge Martin a suferit o fractură de claviculă după a căzut în cursa de sprint pentru MP al Japoniei

După ce s-a dezechilibrat în prima curbă a sprintului din cadrul Marelui Premiu al Japoniei de la Motegi, spaniolul Jorge Martin (Aprilia) s-a izbit de Marco Bezzecchi, colegul său italian de la Aprilia.

Spaniolul a fost internat în spital

La rândul săul, Bezzechi acuză dureri la piciorul stâng. Jorge Martin a ratat prima jumătate a sezonului din cauza diverselor căzături, printre care un accident grav la primul său Grand Prix din Qatar.

Spaniolul, care ocupă locul 20 în clasamentul campionatului, s-a clasat pe locul şapte în Marele Premiu al Republicii Cehe la revenirea sa la mijlocul lunii iulie, înainte de a termina la lângă podium în Marele Premiu al Ungariei la sfârşitul lunii august.