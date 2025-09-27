Jose Mourinho critică jocul Benficăi: „Nu este echipa pe care ne-o dorim”

Benfica a obținut o victorie importantă, 2-1, pe teren propriu în fața lui Gil Vicente, însă antrenorul Jose Mourinho nu s-a ferit să critice jocul echipei sale. „The Special One” a subliniat epuizarea jucătorilor, cauzată de ritmul extrem de încărcat al meciurilor, și a atras atenția asupra lipsei de identitate a formației.

Mourinho a explicat că în ultimele șase zile Benfica a jucat trei meciuri oficiale, ceea ce a epuizat efectiv echipa. „Per total, nu este Benfica pe care ne-o dorim, Benfica era despre efort, dedicare și sacrificiu. Echipa este epuizată, această serie de trei meciuri e epuizantă, iar jucătorii sunt epuizați”, a declarat tehnicianul portughez. El a mai menționat că adversarii au avut mai mult timp să se pregătească și să găsească soluții pentru a contracara Benfica.

Un alt aspect important semnalat de Mourinho este tranziția dificilă pe care o traversează echipa după plecarea fostului antrenor Bruno Lage și instalarea sa pe bancă.

