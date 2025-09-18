Jose Mourinho este, oficial, noul antrenor al echipei Benfica Lisabona

Antrenorul portughez Jose Mourinho este noul antrenor al echipei de fotbal Benfica Lisabona, a anunțat joi vicecampioana Portugaliei.

Tehnicianul va întâlni Chelsea și Real Madrid în Liga Campionilor

În vârstă de 62 de ani, Jose Mourinho s-a despărțit luna trecută de Fenerbahce Istanbul, care a pus capăt mandatului tehnicianului portughez pe malul Bosforului la două zile după eliminarea în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar în fața Benficăi Lisabona.

„Înainte de a urca în avion, m-au întrebat dacă sunt interesat. Am răspuns că da. Benfica m-a contactat oficial. Le-am spus că sunt în străinătate şi că, la întoarcerea în Portugalia, voi fi încântat să discut cu ei.

Când mi s-a prezentat posibilitatea de a antrena Benfica, nu am ezitat: sunt interesat. (…) Ce antrenor ar refuza Benfica? Eu nu”, a spus Mourinho.

Jose Mourinho va reveni astfel și în Liga Campionilor, competiție unde a antrenat-o ultima dată pe Manchester United, în sezonul 2018-2019. Partida de debut aici va fi chiar împotriva lui Chelsea, o fostă echipă a sa, pe 30 septembrie, urmând ca în ultima etapă, Benfica să eda peste Real Madrid.