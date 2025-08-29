José Mourinho, out de la Fenerbahçe! Vis năruit pentru Gigi Becali și MM Stoica. FCSB nu se va duela cu „The Special One” în Europa League

Veste-șoc în fotbalul internațional. José Mourinho, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din lume, a fost dat afară de la Fenerbahçe.

Echipa din Turcia a ratat pentru încă un sezon calificarea în UEFA Champions League, iar oficialii au decis să încheie colaborarea cu tehnicianul portughez.

José Mourinho, dat afară de la Fenerbahçe

Aventura lui José Mourinho în Turcia s-a încheiat după un sezon și câteva săptămâni. Portughezul nu a reușit performanțe notabile la Fenerbahçe. A ratat pentru doi ani consecutivi calificarea în Champions League, iar înfrângerea cu Benfica i-a fost decisivă.

„Clubul nostru de fotbal anunță că, începând cu sezonul 2024-2025, colaborarea cu antrenorul José Mourinho a ajuns la final.

Îi mulțumim pentru munca și devotamentul arătat în această perioadă la conducerea echipei și îi dorim mult succes în continuarea carierei sale”, au notat cei de la Fenerbahçe într-un comunicat oficial.