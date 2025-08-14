Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă din Superligă

Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova, însă va rămâne în SuperLiga. Atacantul în vârstă de 24 de ani fost prezentat la Farul Constanţa.

Atacantul a declarat că transferul este o nouă provocare şi îşi doreşte să prindă cât mai multe minute şi să ajute echipa:

„Am venit cu gânduri mari, să câştig campionatul, să ajut echipa. Este o provocare fiecare zi, să mă antrenez, să joc, de aceea am venit aici. Sper să o ţinem tot aşa. Îmi doresc să joc cât mai mult, să marchez cât mai multe goluri. Toţi jucătorii se gândesc la naţionala României. Vreau să joc aici şi să o fac bine, să ajutăm Farul să ajungă pe primul loc. Işfan a început bine, sper să o ţină tot aşa, sper să mă integrez şi eu cât mai repede”, a spus Markovic la prezentare.