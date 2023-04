Jovan Markovic, în culmea fericirii după Universitatea Craiova – Rapid 2-1: „Este un Paște fericit pentru noi și pentru suporteri!”

„A părut ușor, dar a fost destul de greu. Am muncit, am ratat destul de mult. Sunt momente și momente în timpul jocului, dar trebuie să încercăm, că de aia e fotbal. Am făcut niște egaluri în meciuri pe care ar fi trebuit să le câștigăm.

Sperăm de acum să ne impunem în fiecare meci. Vom lua fiecare meci în parte, iar la final vom vedea unde ne aflăm. E un Paște fericit pentru noi și pentru suporteri!”, a declarat Jovan Markovic, la finalul meciului, potrivit orangesport.ro.

„A fost un meci greu, suntem în play-off, nu contează dacă noi sau echipa adversă joacă cu un om în minus. Important e că am luat cele trei puncte și de acum ne gândim la meciul cu Sepsi.

Ăsta e un țel al nostru, să ne apropiem cât mai mult de podium. Vrem să prindem un loc de cupe europene. Dacă vom obține cele 3 puncte la Sepsi, vom pune presiune pe primele 3 echipe. Pot apărea surprize, de asta este frumos fotbalul”, a declarat și Vladimir Screciu.