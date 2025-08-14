Jovan Markovic, prezentat oficial! Fostul atacant al Universităţii Craiova va fi deţinut în coproprietate de două cluburi

Revenit în această vară la Universitatea Craiova, după ce a fost împrumutat în sezonul trecut la Hermannstadt și Oțelul, Jovan Markovic a evoluat foarte puțin sub comanda lui Mirel Rădoi, fiind criticat și de suporteri. Atacantul va părăsi definitiv echipa pentru a semna cu o altă grupare din SuperLiga.

Jovan Markovic, prezentat oficial la Farul Constanţa

Farul Constanţa l-a prezentat oficial pe Jovan Markovic. Atacantul a declarat că transferul este o nouă provocare şi îşi doreşte să prindă cât mai multe minute şi să ajute echipa:

„Am venit cu gânduri mari, să câştig campionatul, să ajut echipa. Este o provocare fiecare zi, să mă antrenez, să joc, de aceea am venit aici. Sper să o ţinem tot aşa.

Îmi doresc să joc cât mai mult, să marchez cât mai multe goluri. Toţi jucătorii se gândesc la naţionala României.

Vreau să joc aici şi să o fac bine, să ajutăm Farul să ajungă pe primul loc. Işfan a început bine, sper să o ţină tot aşa, sper să mă integrez şi eu cât mai repede”, a spus Markovic la prezentare.