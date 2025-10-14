Joyskim Dawa, gata de revenire la FCSB. Anunțul transmis de impresarul jucătorului

Joyskim Dawa, fundașul camerunez al campioanei României FCSB, se apropie de revenirea pe teren după o accidentare gravă survenită în luna martie, în timpul unui meci al echipei naționale a Camerunului. Impresarul său, David Jimenez, dă asigurări că recuperarea decurge excelent și că Dawa va reveni mult mai puternic decât înainte, chiar mai repede decât era estimat inițial.

Oficialii FCSB, inclusiv Mihai Stoica, au indicat o revenire posibilă la finalul lunii viitoare, cu condiția ca starea terenurilor din SuperLigă să fie bună. În plus, accidentarea recentă a lui Mihai Popescu în echipa națională face revenirea lui Dawa și mai importantă pentru echipă în efortul de a stabiliza apărarea.

David Jimenez a declarat că, deși perioada de indisponibilitate nu este niciodată ideală, Dawa este concentrat pe revenirea la forma maximă și pe viitorul său la FCSB. „Nu ne grăbim, dar pot să vă spun că urmează să revină foarte curând și mult mai puternic”, a precizat impresarul jucătorului.

„Joyskim se simte foarte bine, iar recuperarea sa se desfăşoară excelent. Perioada de indisponibilitate după o accidentare nu este niciodată una fericită, dar face parte din sport. Pot să vă spun doar că Dawa se concentrează pe FCSB şi pe viitorul acestei echipe.

(n.r. MM Stoica a spus că Dawa lipseşte un an) Nu am văzut declaraţiile, dar pot să vă spun că Dawa se recuperează mai repede decât s-ar fi aşteptat cineva şi mai repede decât în mod normal. În acelaşi timp, nu ne grăbim, dar pot să vă spun că urmează să revină foarte curând şi mult mai puternic”, a declarat agentul jucătorului, conform digisport.ro.