Joyskim Dawa s-a antrenat alături de FCSB. Când revine jucătorul pe teren

Joyskim Dawa a evoluat ultima dată pentru FCSB în luna martie, în derby-ul cu Rapid din play-offul Superligii, scor 3-3. Ulterior, jucătorul a suferit o accidentare gravă la genunchi, într-un meci pentru echipa națională.

Dawa a fost supus unei intervenții chirurgicale la o clinică din Belgia.

În cursul zilei de miercuri, stopperul ”roș-albaștrilor” a fost observat la un antrenament alături de coechipierii său. Cu toate acestea, fundașul central nu va intra pe teren în returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Potrivit as.ro, recuperarea camerunezului ar mai dura cel puțin trei luni de zile.