Juan Mata a semnat, la 37 de ani, cu o nouă echipă

Fostul jucător al echipelor Manchester United şi Chelsea, Juan Mata, s-a alăturat formaţiei Melbourne Victory pentru a doua sa aventură în A-League Men (liga australiană), după ce a părăsit Western Sydney Wanderers.

Mata, în vârstă de 37 de ani, s-a alăturat echipei Victory, unde se aşteaptă să aibă mai mult timp de joc sub conducerea antrenorului Arthur Diles, cu un contract pe un an.

În precedenta sa aventură australiană, la Wanderers, mijlocaşul a jucat doar şapte meciuri din 23, marcând un gol.

„Sunt încântat să vin la Melbourne şi să fac parte dintr-unul dintre cele mai respectate cluburi din ligă şi să joc în faţa membrilor şi fanilor incredibili.

Sunt motivat şi determinat să ajut această echipă să câştige trofee şi să lucrez cu clubul ca parte a unu