Jucător al Universității Craiova: „Să începi așa contra FCSB este penibil!”

Alexandru Mateiu, fotbalist al Universității Craiova, a declarat că echipa sa a avut un început de meci „penibil” cu FCSB. „Sa începi așa contra FCSB este penibil, dar mergem mai departe. Trebuie să fim mai buni de la meci la meci”, a spus Mateiu, care a mai adăugat că meciul următor, cu Voluntari, va fi „greu”, dar speră ca echipa sa să-l câștige.

Și Alexandru Crețu a declarat că au fost făcute multe greșeli în meciul cu FCSB. „Am luat un punct în seara asta. A fost un meci dificil, am întâlnit o echipă talentată o echipă bună cu jucatori foarte buni. Am luptat pana in ultimul minut si asta ne dă încredere. Cred că este un rezultat pozitiv pentru noi. Greșelile nu au fost făcute din cauza unei lipse de concentrare, sunt momente de joc când greșim că tot oameni suntem.

Este despre a crede în tine și a lupta până în ultimul minut. Mai sunt câteva etape, iar în ultimii cinci ani ăsta este cel mai strâns campionat. Îmi pare rău ca avem fluctuații de formă, cred ca puteam să jucăm mult mai bine în seara asta”, a declarat Alexandru Crețu.

Elvir Koljic este ceva mai optimist și spune că echipa joacă bine și merită să fie mai sus în clasament.

„Sigur vreau să joc în fiecare meci cel mai bine și astfel vor apărea și golurile. Asta este, s-a întâmplat faza fixă de la începutul meciului, dar într-un final punctele contează. Jucăm bine și merităm să fim plasați mai sus în clasament”, a declarat Elvir Koljic, la finalul meciului.