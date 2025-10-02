Jucătorii care au fost nominalizați pentru ”Tricolorul Lunii Septembrie”

Timp de 5 zile, în perioada 1-5 octombrie 2025, îți poți vota favoritul din luna precedentă în aplicația Tricolorii, disponibilă gratuit în App Store (iOS) sau Google Play (Android), se arată pe site-ul oficial FRF.

Votează tricolorul lunii septembrie, adună puncte și urcă în clasamentul „Suporterii anului” din Peluza Tricoloră!

Premiul, acordat prin tragere la sorți dintre toți userii care votează, este reprezentat de un kit de suporter cu însemnele naționalei: trening de prezentare, tricou de prezentare și hanorac.

Cei 5 jucători nominalizați pentru “Tricolorul lunii septembrie”, pe baza evoluțiilor de la echipele naționale și echipele de club, sunt următorii:

Denis Drăguș. A marcat o “dublă” superbă în meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial.

Ștefan Târnovanu. A avut prestații solide în poarta FCSB-ului. Târnovanu a „închis” poarta campioanei României în partida cu Go Ahead Eagles, fiind desemnat omul meciului.

Ionuț Radu. Integralist în poarta celor de la Celta Vigo în septembrie, în La Liga și în Europa League, Radu a avut evoluții promițătoare, reușind inclusiv să apere un penalty contra lui Elche.

David Miculescu. A înscris golul victoriei pentru FCSB la debutul în faza principală a Europa League, pe terenul lui Go Ahead Eagles.

Lorenzo Biliboc. La numai 18 ani, Biliboc a debutat la naționala U21 în meciul cu Kosovo din septembrie, reușind apoi să înscrie în victoria cu San Marino. A fost foarte eficient și la echipa de club, CFR Cluj, semnând 2 goluri în campionat.

Ai timp să votezi până duminică, 5 octombrie, ora 23:59, iar câștigătorul va fi anunțat luni în aplicație.