Jucătorii care pot aduce titlul Farului: ”Au închegat echipa!”

Farul este pe primul loc după 11 etape. Echipa lui Hagi are șanse mari la titlu. Giovanni Becali a vorbit despre jucătoriii pe care îi are fostul decar al României sub comandă.

”(n.r. pare că Hagi a dat două lovituri) Cu Alibec şi Munteanu. Plus că mai sunt doi jucători care au crescut foarte mult faţă de anul trecut, Pitu şi Grameni. Foarte mult. Amândoi au evoluţii foarte bune”, a declarat MM Stoica, la Orange Sport.

”Doi jucători foarte importanţi, Pitu şi Grameni. Au închegat echipa, se vede, Alibec e jucător, ştim cu toţii. Doar că trebuie să se stăpânească cu năravurile lui, atât şi nimic mai mult.

Şi să îl ţină forma şi să nu se accidenteze, e foarte important pentru Alibec. (n.r. fizic arată bine) Da, da. Hagi va juca pentru obiectivul play-off şi apoi se va gândi la titlu”, a adăugat Giovanni Becali.