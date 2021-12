Jucătorii Craiovei, mesaj clar înaintea partidei cu FC Voluntari: „Luptăm până la ultimul meci pentru titlu!”

Formația din Bănie speră să pună capăt șirului de patru jocuri fără victorie în Liga 1, în partida de sâmbătă, contra ilfovenilor!

CSU Craiova este departe de îndeplinirea principalului obiectiv stabilit înaintea acestui sezon, iar elevii lui Reghecampf încearcă să facă tot posibilul pentru a recupera din distanța de 19 puncte față de liderul CFR. Pentru asta, Gustavo a anunțat înaintea meciului cu FC Voluntari că echipa sa va lupta până la ultima șansă pentru câștigarea trofeului, iar primul pas este acela de a câștiga ultimele 3 meciuri din 2021.

„Voluntari este revelaţia campionatului, va fi un meci greu, am încredere în toată echipa, suntem motivaţi pentru aceste trei meciuri. Joc acolo unde Mister are nevoie de mine. Trebuie să ne antrenăm mai bine şi să fim mai concentraţi, pentru că ratăm foarte mult, poate ne lipseşte şi norocul. Luptăm până la ultimul meci pentru titlu, fiindcă suntem o echipă mare, sigur că există presiune, dar locul nostru este acolo sus.

La Botoşani a fost o fază rapidă, am atins mingea cu mâna, dar era lipită de corp şi nu că cred că se dă henţ în astfel de cazuri. Dacă ar fi VAR în România, ar fi mai uşor de văzut că nu am făcut henţ. A fost o fază completă, am început acţiunea, m-am dermarcat, am preluat la centrare şi am marcat, unul dintre cele mai frumoase goluri ale mele.” a declarat Gustavo, la conferința de presă.