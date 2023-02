Jucătorii de la FCSB, fericiți după victori cu FC Voluntari: ”Suntem un grup unit!”

Echipa FCSB a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a 25-a din Superligă.

La finalul meciului, Iulian Cristea a oferit mai multe declarații.

”O etapă perfectă pentru noi, era important să luăm toate cele 3 puncte având în vedere că și Farul, și CFR s-au încurcat. Mă simt din ce în ce mai bune. Mă bucur că am reușit să revin și să fiu din nou pe teren. Am luat un gol pe o greșeală, ne-am panicat puțin dar ne bucurăm că la final am luat cele 3 puncte.

Suntem un grup unit, ne înțelegem bine toți. Am ținut minte că ne-au încurcat în play-off. Mai sunt multe meciuri de jucat. În fiecare sezon am început mai prost și pe parcurs am reușit să legăm mai multe victorii. Eu zic că în play-off se face diferența”, a spus Iulian Cristea.