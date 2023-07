Jucătorii Farului sunt la pământ după eliminarea din Liga Campionilor: „Am făcut un joc foarte, foarte slab”

Echipa Farul Constanţa a fost eliminată în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, fiind învinsă după prelungiri de Șeriff Tiraspol, cu 0-3.

„Am făcut un joc foarte, foarte slab! Am avut o singură ocazie”, spune Andrei Artean

În tur, echipa manageriată de Gheorghe Hagi câștigase cu 1-0. Mijlocașul Andrei Artean atrage atenția că, dacă va juca la fel în continuare, Farul nu are nicio șansă să ajungă în grupele Conference League.

„O înfrângere foarte dureroasă pentru noi. Am făcut un joc foarte, foarte slab. Ne pare foarte rău. Avem de analizat multe pentru că aşa nu putem juca. Am pierdut şi calificarea. Nu am ştiut să profităm de avantajul din tur. Trebuia să fim mai maturi. Am făcut un joc foarte slab.

Ştiam că întâlnim o echipă cu multă calitate, cu jucători foarte buni de la mijloc în sus. Nu cred că ne-au făcut prea multe probleme. Dar ofensiv am făcut prea puţine lucruri. Am avut o singură ocazie. Prea puţin. Mister ne-a transmis că trebuie să marcăm, dacă vrem să ne calificăm.

Că iei gol în minutul 1 sau 45, tot aia e. Suntem obişnuiţi să revenim, dar din păcate nu am reuşit acest lucru.

Cu siguranţă la grupă europeană. Vom încerca să remediem jocul nostru pentru că şi acolo, dacă ne prezentăm la fel, nu vom avea nicio şansă”, a declarat Artean, la finalul jocului.

Adversara campioanei României din turul 2 preliminar al respectivei competiții este FC Urartu (Armenia), care a fost eliminată din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor de Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina) la loviturile de departajare.