Jucătorii pleacă pe bandă rulantă de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „Îi împrumutăm, dacă putem!”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, este dispus să renunțe la câțiva jucători. Latifundiarul din Pipera nu a fost convins de prestațiile acestora.

Mai exact, Becali nu mai vrea să îi țină la echipa sa pe Marco Dulca, Radu Boboc, Andrei Dumiter și Ianis Stoica. Iată ce a spus patronul bucureștenilor.

„Îi împrumutăm, dacă putem!”

„Vreau să mai scap de Dulca. Boboc și Dumiter. Îi împrumutăm, dacă putem. I-am spus lui Gică dacă îl vrea pe Boboc. Pe Dumiter îl dau gratis. Am avut, pe Stoica, 600.000 de euro și nu a vrut să se ducă in Mexic. Ați văzut fotbalul cum este… Dinamo săracii… Eu am făcut minuni..

Ați văzut că până la urmă, dacă intră în faliment, mai rău iese. Mai bine să ieși din insolvență, decât din faliment. Mă refer la Dinamo”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro