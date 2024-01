Jucătorii unei echipe naționale au început să leșine în avion. Aeronava a aterizat de urgență

Avionul în care se afla echipa națională de fotbal a Gambiei s-a întors pe aeroportul de pe care decolase, după ce piloții au sesizat că exista un nivel foarte scăzut al oxigenului.

„Scorpionii” decolaseră către Coasta de Fildeș, unde urmează să înceapă Cupa Africii pe Națiuni 2023 (ediția a fost amânată pentru perioada 13 ianuarie – 11 februarie 2024), dar piloții au decis să întoarcă avionul la sol, pe pista Aeroportului Yundum International din Banjul. Mai mulți jucători și membrii ai delegației au leșinat sau au acuzat o stare accentuată de somnolență, după ce nivelul oxigenului din avion a atins un nivel periculos.

Selecționerul Tom Saintfiet, belgianul care pregătește Gambia din 2018, a declarat că „puteam să murim, nu am mai avut oxigen și am început să adormim. Însoțitorii de zbor ne-au mărturisit că existase o problemă cu aerul condiționat, dar că aceasta fusese remediată. După câteva minute, s-a făcut foarte cald în avion. Am început să adormim și unii dintre jucători nu puteau fi treziți. Pilotul a sesizat problema și s-a întors pe aeroport. Unii oameni din staff au avut migrene puternice și cred că toată delegația putea muri dacă stăteam în aer 30 de minute. A fost ciudat și că măștile de oxigen nu au căzut din tavan. Suntem încă în stare de șoc, dar ne-am antrenat la Banjul ca să uităm episodul”.