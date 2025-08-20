Jucătorul a sosit la Farul în această vară, iar acum a semnat cu o altă echipă din Superliga

Robert Sălceanu a fost transferat de Farul de la Gloria Buzău în vară și s-a despărțit de constănțeni fără ca măcar să își facă debutul.

Jucătorul a suferit o accidentare imediat după ce a sosit la Farul, iar în locul său a fost utilizat Cristi Ganea în cele șase meciuri disputate până acum în acest sezon.

Având în vedere problemele lui Sălceanu, antrenorul Ianis Zicu l-a remarcat pe Fabinho, fundaşul lateral care poate evolua pe ambele flancuri ale defensivei. Portughezul a intrat în repriza secundă a duelului contra ”U” Cluj.

Acum, Sălceanu s-a despărţit de Farul şi a semnat cu Petrolul Ploieşti.

„Tânărul jucător Robert Sălceanu (21 ani) a semnat, astăzi, un acord cu FC Petrolul Ploieşti, înţelegerea fiind valabilă pentru următoarele trei sezoane.

Născut la Călăraşi, Sălceanu evoluează pe postul de fundaş stânga, iar cariera şi-a început-o la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eşalon fotbalistic al ţării. Ulterior, a evoluat timp de trei sezoane şi jumătate pentru Gloria Buzău, formaţie cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezenţe în ultima ediţie de campionat.

Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanţa, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost international „U18”, „U19” şi „U20”, noul echipier al „lupilor” va reprezenta, astfel, o solutie în plus şi pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula „Under”. Bun venit, Robert Sălceanu!”, au transmis cei de la Petrolul Ploieşti, pe Facebook.