Jucătorul actual de la Rapid care îl ironiza pe Dan Alexa la antrenamente: ”Râdea Răzvan Lucescu când a văzut!”

Dan Alexa era unul dintre jucătorii duri din Liga 1.

El a jucat la Rapid, dar a și antrenat echipa.

Tehnicianul a povestit un moment savuros care îl are în prim-plan pe actualul jucător din Giulești, Alex Ioniță.

Alexa suține că Ioniță l-a driblat ușor la antrenamente.

”Ioniţă a avut o primă parte a campionatului cu foarte multe pase de gol. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu el. Pare ieşit din formă. Nu mai are realizări. Ioniţă nu este bine. Mutu îl forţează şi bine face, este un jucător talentat. Este un caracter ok, chiar spre timid. Nu a avut un sezon bun cap-coadă, dar are valoare.

Îmi aduc aminte când l-a adus Răzvan Lucescu prima dată la antrenament. Am făcut 1 la 1”. Avea 15-16 ani. Făceam ”1 la 1” şi Răzvan Lucescu a zis să fac eu cu el. Eu eram jucătorul greu… la aşa ceva eram greu de depăşit.

Eram agresiv. La prima minge m-a driblat şi a dat gol. Răzvan a început să râdă şi Coman la fel. Începusem să mă roşesc. Nu am avut ce să îi fac. Şi a doua oară m-a driblat. E un jucător foarte talentat”, a spus Dan Alexa, la Prima Sport.