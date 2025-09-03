Jucătorul care a evoluat la Rangers s-a despărțit de echipa din Liga 2 din România

Kamil Wiktorski s-a despărțit, în cursul zilei de marți, de Ceahlăul Piatra Neamț.

Fundașul central polonez a evoluat timp de patru sezoane petrecute Glasgow Rangers.

”Kamil Wiktorski, reziliere pe cale amiabilă

CSM Ceahlăul și Kamil Wiktorski au ajuns la un acord comun pentru rezilierea contractului în vigoare. Astfel, fundașul central polonez a încheiat la Piatra Neamț o aventură ce a început în august 2024.

Îi urăm multă sănătate și succes în continuare!”, a postat gruparea din Liga 2.