Jucătorul care a marcat contra celor de la FCSB în cupele europene a semnat în Superliga

Petrolul Ploiești a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor: „lupii galbeni” sunt foarte aproape de a oficializa venirea atacantului spaniol Rafinha, jucător care a evoluat la Inter Club d’Escaldes și care a marcat împotriva FCSB-ului în turul preliminar al Ligii Campionilor din această vară.

Rafinha, pe numele său complet Rafael Baldres Hermann, a fost urmărit intens de conducerea Petrolului după „dubla” cu FCSB, alegând să evolueze la Ploiești deși ar mai fi avut o ofertă din România. Potrivit gsp.ro, spaniolul va semna pe doi ani cu prahovenii, având un salariu lunar de 7.000 de euro. El va locui singur la Ploiești, fără familie.

Fotbalist polivalent, Rafinha poate juca atât ca vârf, cât și în spatele atacantului sau pe banda dreaptă. Înainte de experiența din Andorra, acesta a evoluat doar în ligile inferioare din Spania, la grupări ca Teruel, Almudevar, La Almunia, Utebo, Ejea, Epila sau Barbastro. Cotat la 300.000 de euro pe transfermarkt, atinge astfel cea mai mare valoare din carieră. Rafinha are 175cm, picior favorit dreptul și dublă cetățenie spaniolă și braziliană.

În această vară, Petrolul i-a mai transferat pe Miguel Constantinescu, Stefan Krell, Brahima Doukansy, Konstantinos Doumtsios, Franjo Prce, Guilherme și Adi Chică-Roșă, iar oficialii clubului negociază și aducerea mijlocașului camerunez Danel Dongmo, de la Vardar Skopje — jucător implicat recent în preliminariile Conference League.