Jucătorul care a părăsit FC Barcelona și a fost prezentat de noul club
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 27 august 2025, ora 20:54,
Inaki Pena a fost împrumutat până la finalul sezonului 2025/2026 de gruparea spaniolă Elche.
De asemenea, catalanii au precizat că portarul și-a prelungit și contractul cu ei până în vara anului 2029.
”Inaki Pena, noul gardina din poarta lui Elche”, a scris gruparea spaniolă pe Twitter.
Pena a sosit la FC Barcelona în vara anului 2013, iar în perioada ianuarie – iunie 2022 a fost împrumutat la Galatasaray.
- 8 milioane de euro este cota de piață a lui Inaki Pena, potrivit Transfermarkt
- în 45 de meciuri a jucat Pena pentru Barcelona