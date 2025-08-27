Jucătorul care a părăsit FC Barcelona și a fost prezentat de noul club

Inaki Pena a fost împrumutat până la finalul sezonului 2025/2026 de gruparea spaniolă Elche.

De asemenea, catalanii au precizat că portarul și-a prelungit și contractul cu ei până în vara anului 2029.

”Inaki Pena, noul gardina din poarta lui Elche”, a scris gruparea spaniolă pe Twitter.

Pena a sosit la FC Barcelona în vara anului 2013, iar în perioada ianuarie – iunie 2022 a fost împrumutat la Galatasaray.