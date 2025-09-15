Jucătorul care a semnat cu CFR Cluj

Alexandru Covaci a semnat cu CFR Cluj.

Gruparea din Gruia a făcut anunțul printr-un comunicat pe rețelele sociale.

”Un nou fotbalist profesionist în familia CFR Cluj.

Suntem bucuroși să vă anunțăm că Alexandru Covaci, născut în anul 2009, atacant lateral al Academiei noastre, a semnat primul său contract de fotbalist profesionist cu CFR Cluj!

Practicând fotbalul de la vârsta de 7 ani, Alexandru a bifat multiple prezențe la echipa națională 🇷🇴, remarcându-se prin viteză și creativitate în jocul ofensiv.

CFRist de mic, venit la Academia noastră în vara acestui an, atacantul și-a pus amprenta prin evoluțiile sale convingătoare și ambiția de a progresa constant.

Îți urăm mult succes, Alexandru, și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, a transmis CFR Cluj, pe Instagram.