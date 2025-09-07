Jucătorul care a semnat în Turcia după ce Gigi Becali i-a făcut o ofertă: ”Bun venit!”

Hrjove Smolcic, fundaşul croat al celor de la Eintracht Frankfurt a semnat cu gruparea Kocaelispor, din prima ligă din Turcia.

Jucătorul a fost transferat de Eintracht Frankfurt de la Rijeka în anul 2022, în schimbul a 2.500.000 de euro.

Gigi Becali l-a dorit pe croat înainte de închiderea ferestrei de transferuri și i-a oferit 1.000.000 de euro, însă Smolcic a decis să semneze în Turcia, în final.

„Bun venit în marea noastră familie, Smolcic! Clubul nostru a ajuns la un acord cu Eintracht Frankfurt pentru transferul temporar al jucătorului Hrvoje Smolcic. Fundaşul croat a semnat un contract de împrumut valabil până la finalul sezonului 2025-2026”, au transmis cei de la Kocaelispor, pe reţelele de socializare.

Hrjove Smolcic este cotat la 2.000.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.com.