Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica: ”E unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit care este jucătorul pe care l-a remarcat în acest sezon.

MM Stoica a declarat, încă o dată, că a rămas impresionat de Ștefan Baiaram, pe care l-a numit unul dintre ”cei mai buni jucători români” din prezent.

„Craiova nu avea 19 puncte după primele şapte etape, iar Craiova, la cum arată, cu încrederea căpătată… E un clişeu, dar e prea bun: ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103… i-au făcut mai puternici.

Au întors un rezultat în prelungiri cu U Cluj, parcursul din Europa, cu execpţia meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova arată bine, are un lot echilibrat, înţeleg că vor să mai facă transferuri şi anul trecut nu arăta atât de bine, sub nicio formă. Nici jocul nu arăta atât de bine, nici lotul nu arăta atât de bine”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

„Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.